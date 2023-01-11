Bakırköy'de devrilen tanker kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
İstanbul Bakırköy'de sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt dolu tanker, yoldan çıkarak devrildi. Tanker saatler süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Trafiğe kapatılan yollar açıldı.
Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde saat 05.45 sıralarında iddiaya göre yakıt dolu tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yoldan çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, LPG yüklü tankerin çevresinde önlem aldı.
Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler saatler süren çalışmalar sonunda tankeri kaldırdı. Trafik normale döndü.
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