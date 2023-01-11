Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi, cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri devrildi. Tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, cadde güvenlik amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde saat 05.45 sıralarında, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yakıt tankeri, seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri ise LPG yüklü tankerin çevresinde önlem aldı.
Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.
Devrilen tankerdeki yakıtın olay yerine çağrılan başka bir tankere aktarılacağı öğrenildi.
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