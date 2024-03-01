Bakırköy'de eski başkan Ahmet Bahadırlı'dan Ayşegül Ovalıoğlu'na tam destek

Eski Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı, CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu için "Bakırköylü başkan Bakırköylüler'in büyük özlemiydi. Ayşegül Başkanın Bakırköylü olması herkesi mutlu etti" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:55
Bakırköy'de eski başkan Ahmet Bahadırlı'dan Ayşegül Ovalıoğlu'na tam destek
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Bakırköy tarihine sevilen ve en çok hizmet eden başkan olarak geçen eski Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı'dan CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu'na tam destek.

"DENEYİMLERİMİZİ AKTARACAĞIZ"

Bahadırlı, "Bakırköylü başkan Bakırköylüler'in büyük özlemiydi. Ayşegül Başkanın Bakırköylü olması herkesi mutlu etti. Ben de bir abisi, eski belediye başkanı olarak elbette deneyimlerimizi aktaracağız. Kültür ve sanat alanında çok güzel şeyler üretilebilir" dedi.


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