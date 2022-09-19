Yer: Bakırköy... Çaldığı ürünü iade edip, parasını istedi
İstanbul Bakırköy'de marketten kırtasiye ürünü çalan şüpheli, iddiaya göre 10 dakika sonra gelerek iade edip parasını istedi. Market sahibi İlhami Birlik, "Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık" dedi.
Kartaltepe Mahallesi'nde 15 Eylül Perşembe günü markete gelen şüpheli, raftan 200 liralık kırtasiye ürünü çalıp pantolonun içine koyarak, dışarı çıktı. Çaldığı ürünü poşete koyan şüpheli, 10 dakika sonra markete geri geldi.
Kasaya gelen hırsız çalıntı ürünü göstererek, iade etmek istediğini söyledi. Market çalışanları durumdan şüphelenince, satış kayıtlarına bakıldı. Ürünün satış kaydı bulunamayınca şüpheli yanlışlık olduğunu söyleyerek, çaldığı ürünü bırakıp uzaklaştı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan hırsızlık marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aldığı ürünü pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığı, ardından çaldıklarını poşete koyarak geri geldiği, kasadaki çalışanlarla konuşarak iade etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.
"ÇALDIĞI ÜRÜNÜ GETİRİP İADE EDİYORUM DİYOR, PARASINI ALIYOR"
Market sahibi İlhami Birlik, "Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış. Kendisine izah ettiğimizde, 'yanlışlık vardır' diye bırakıp gidiyor. Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş. Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.
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