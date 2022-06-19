Bakırköy'de eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu
Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan Alper Balcı (20) hayatını kaybederken, Suna Tanrıkulu (20) ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
Bakırköy'de bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı (20), iddiaya göre eski sevgilisi Suna Tanrıkulu (20) ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.
"SUNA KENDİNİ VURDU, ÇABUK GEL"
Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Sokaktaki esnaf Arif Güner, "Arkadaşları kapıya geliyor. İki el silah sesi geliyor ama apartmandaki kimse duymuyor. Kızı çıkartırken gördük. Kanlar içinde olduğunu biliyoruz. Çocuk zaten sonra kendisine sıkmış, orada ölmüş. Kızın durumu bilinmiyor. Ne olduğu tam, açık bilinmiyor. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Olay evin içinde yaşandı. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Zaten çok fazla tanımıyoruz" diye konuştu
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
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