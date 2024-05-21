Ezgi Alya Yiğit davasında sürücüye 1 yıl 8 ay ceza istinafa gidiyor: Kayırma iddiası!

AKP’li Mehmet Sarı’nın 17 yaşındaki yeğeni Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit’in ablası Kübra Yiğit, “Siyasi yanlılığın olduğu bir davanın içindeyiz” dedi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00
Ezgi Alya Yiğit davasında sürücüye 1 yıl 8 ay ceza istinafa gidiyor: Kayırma iddiası!
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Gaziantep’te 12 Nisan 2022’de arkadaşıyla scooter sürerken eski Nizip Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sarı’nın 17 yaşındaki yeğeni Osman Sarı’nın araçla çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit davasının karar duruşması dün Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Sarı’ya “taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak” 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yiğit’in ailesi karara itiraz edeceklerini belirtti. 

Cumhuriyet’e konuşan Yiğit’in ablası Kübra Yiğit, “En başından beri siyasi yanlılığın olduğu bir davanın içindeyiz. En başından beri manipülasyonlar vardı. Üstü kapatılan durumlar oldu, MOBESE görüntüleri bulunmadı. Bu kadar adaletsizlik olacağı aklımıza gelmiyordu. Bundan önceki duruşmada Ezgi’nin scooter üzerinde olan arkadaşı Şimal Toprak ifadesini vermişti. Şimal’in ailesi Sarı ailesiyle anlaştıklarını, şikâyetlerini geri çektiklerini ve iyi ilişkiler içinde olduklarını söylüyorlardı. Hiçbir şekilde ifade vermiyorlardı. Olayı hatırlamadıklarını söylüyorlardı. Bir önceki duruşmada Şimal’in ifadesinden sonra dosyanın Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilmesi talep edildi. Gelen rapor eski ATK raporunun birebir aynısı. Belki görüntüler olsaydı bile biz yine bu sonuçta karşılayacaktık” dedi. 

“KENDİ DE İTİRAF ETTİ”

Yiğit, “Onca tanık ifadesi var. Tanıklar, olayı kaldırımın kenarında gerçekleştiğini, Osman Sarı’nın çok süratle geldiğini belirtiliyor. Osman Sarı zaten kendi de itiraf ediyor. Kızları gördüğünü ve çarpmamak için frenine basmadığını, çarptıktan sonra frenine bastığını kendi de söylüyor. Bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Çocuk indirimi uygulanacağı için şu anda ne kadar yatacağı belli değil. Biz avukatlarımızla görüştük. Dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağız. Olayın peşini bırakmayacağız. Daha acıyı bile henüz kabullenememişken bir de bunlarla uğraşmak ailemizi derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.


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