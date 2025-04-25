Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda meydana gelen trafik kazasında yaralıların olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
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DHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:24

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

 

 

 

 


Etiketler: #BAKırköy #trafik kazası

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