Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda meydana gelen trafik kazasında yaralıların olduğu öğrenildi.
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler: #BAKırköy #trafik kazası
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