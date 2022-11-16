Bakırköy'de inşaat alanında 'istinat duvarı' çöktü
Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 bağlantı yolunu ekipler trafiğe kapattı. Pazar yeri inşaatı ise durduruldu.
İstanbul Bakırköy'de pazar yeri inşaatı sırasında yol kenarındaki istinat duvarında çökme oluştu.
İsmail Erez Bulvarı D-100 kara yolu bağlantı yolunun kenarında süren pazar yeri inşaatı sırasında gece saatlerinde istinat duvarında çökme meydana geldi.
BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
Çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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