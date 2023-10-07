Bakırköy'de köprünün altına çarpan TIR devrildi: 2 yaralı
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki TIR köprünün altına çarparak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken şoför ve yanında bulunan kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan Cemil K. (48) kontrolündeki 34 BGV 26 plakalı TIR köprünün altına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, köprünün beton ayağına vurarak devrildi. Kaza sonrası, çekici ve dorse birbirinden ayrılırken sürücü Cemil K. ile yanında bulunan R.A. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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