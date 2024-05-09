Bakırköy'de okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi düşerek yaralandı
Bakırköy Anadolu Lisesi'nde, deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi, yüksekten düşerek yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makaran çıkmasıyla yüksekten düştü.
Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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