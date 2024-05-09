Bakırköy'de okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi düşerek yaralandı

Bakırköy Anadolu Lisesi'nde, deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi, yüksekten düşerek yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:59
Bakırköy'de okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi düşerek yaralandı
Abone Ol google-news

Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makaran çıkmasıyla yüksekten düştü.

Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


afad haberleri deprem tatbikatı haberleri

İlgili Haberler

ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı

ABD, Avustralya ve Filipinler, askeri tatbikat yaptıkları ihtilaflı sularda gemi batırdı
Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikatı yapacak

Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikatı yapacak
İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi

İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü: Ekonomik krizi anlattı

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından MHP lideri Bahçeli ile görüştü: Ekonomik krizi anlattı
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste

Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alacak