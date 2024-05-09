Bakırköy'de okulda tatbikat yapan AFAD görevlisi düşerek yaralandı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:59

Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makaran çıkmasıyla yüksekten düştü.

Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.