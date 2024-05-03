İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden "ani bir tatbikat" gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:26
İsrail, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden tatbikat gerçekleştirdi
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili "çeşitli senaryoların provasının yapıldığı ani bir tatbikat yapıldı" denildi.

Gazze'ye yönelik saldırılara işaret edilen açıklamada, "282. Tugay askerleri güney cephesinde çarpıştıktan sonra üç aydır kuzey sınırında da savunma ve saldırı görevini yürütüyor" ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.


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