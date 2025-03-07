Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu iddiası... Cumhuriyet, hastane yöneticisine ulaştı
Bakırköy'de bulunan özel bir hastanenin faaliyetleri İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu. Cumhuriyet, hastane yöneticisine ulaştı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan özel bir hastane valilik kararıyla kapatıldı. İddialara göre, hastanenin faaliyetleri 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu. Rutin denetimde hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin olmadığı ortaya çıktı.
Hastanede yabancı uyruklu bir anestezi doktoru olduğu ancak bu kişinin Türkiye'de çalışma belgesi bulunmadığı tespit edildi.
6 AY SÜRE VERİLDİ, RUHSAT İPTALİ GÜNDEMDE
6 ay içerisinde tüm eksiklikler giderilirse yeniden değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Eksikliklerin giderilmediği takdirde ruhsat iptalinin gündeme geleceği belirtildi.
HASTANE YÖNETİCİSİ İDDİLARI YANITLADI
Cumhuriyet, iddiaların yönetildiği hastaneye ulaştı.
Sorularımızı yanıtlayan hastane yöneticisi, yabancı uyruklu doktor çalıştırdıklarını, anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin olmadığı iddialarını reddederek şu ifadeleri kullandı:
"Evet, eksiklerimiz var. Sağlık Bakanlığı geçici süreyle hastanemizi kapattı. Eksikliklerimizin giderilmesi açısından gereğini yapıyoruz."
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