Lise öğrencisi baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu (17), baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından evine gönderilen, aynı gece fenalaşınca hastanede tedaviye alınan Karakoyunlu, dün gece yaşamını yitirdi.

Lise öğrencisi baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:42

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi. Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.


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