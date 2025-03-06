Samsun'da karbonmonoksit gazı can alıyordu: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı!
Atakum ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 59 yaşındaki Dursune Okur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesine bağlı Balaç Mahallesi 1056 Sokak'ta yalnız yaşayan Dursune Okur'a (59) ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, odada yatan Okur'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Okur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: #karbonmonoksit gazı #Samsun #soba #Zehirlenme
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