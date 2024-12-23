Bakırköy'de 'sabıkalı' alt geçitte yeni olay: Kamyon sıkıştı, sürücüye para cezası kesildi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:23

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:24

Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında saat 12.00 sıralarında 19 DL 692 plakalı hammade yüklü kamyon yolda ilerlediği sırada, alt geçidin bulunduğu yerden geçmeye çalıştı.

Bu sırada kamyonun kasası alt geçide sıkıştı. Kamyonun kasası kırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayı gören sürücüler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri kamyon sürücüsüne 'Yasak geçiş saati ihlali' nedeniyle 690 lira idari para cezası uyguladı.