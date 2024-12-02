Bakırköy'de sürücülerin 'yol' kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Bakırköy’de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şaşırtan kavga, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti.
CAMI YUMRUKLANDI, AŞAĞI İNDİ
Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi.
Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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