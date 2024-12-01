Geri manevra yapan sürücü, otomobile çarpıp kaçtı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geri manevra yapan bir sürücü, park halindeki otomobile çarptıktan sonra aracını kontrol edip kaçtı.

Geri manevra yapan sürücü, otomobile çarpıp kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:49

Bismil ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde, geri manevra yapan bir sürücü, park halindeki araca çarptıktan sonra hiçbir sorumluluk almadan olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtuluş İlkokulu önündeki Barış Caddesi'nde gece saatlerinde park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra kaçtı. Araç sahibi Gülsüm Başarır Polat, sabah saatlerinde aracındaki hasarı fark edip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek sürücüden şikayetçi oldu. Emniyet, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


Etiketler: #diyarbakır

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