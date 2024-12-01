Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'de kontrolden çıkarak beton elektrik direği ve bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Mert Top hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 21:54

Kaza akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2’nci Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi.

Mert Top yönetimindeki 26 AHA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü Mert Top hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Top, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Top, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #akşam #Beton #eskişehir

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