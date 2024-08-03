Üst geçitte intihar girişimi! Polis 45 dakika dil döktü
Burdur-Isparta karayolunda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan genç polisin 45 dakika süren ikna çabası sonunda vazgeçirildi.
Burdur- Isparta karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üst geçidin korkuluklarında bir kişinin oturduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Burdur'dan Isparta istikametine giden yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de üst geçidin altına hava yastığı açarak önlem aldı. Üst geçide çıkan polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının sonunda ikna edilen M.A. aşağıya indirilerek ilk tedavisinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın alkollü olduğu ve daha önce de aynı üst geçitte bir çok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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