Üst geçitten atlayarak intihar etmek istedi!
Adıyaman’da üst geçitten atlayan 18 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide çıkan B.Ö. (18), isimli bir kadın aşağıya atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Karayoluna düşen kadını fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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