Bakırköy'de trafo merkezinde korkutan patlama: 1 işçi ağır yaralı!

Bakırköy’de bir trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralandı.

Bakırköy'de trafo merkezinde korkutan patlama: 1 işçi ağır yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 16:21

Atatürk Havalimanı Trafo Merkezinde saat 15.00 sıralarında, elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.

Sabri Eraslan ağır yaralanarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Eraslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.


Etiketler: #patlama #BAKırköy

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