Tablo ağırlaşıyor... Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilindeki trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti!

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım" dedi.

Tablo ağırlaşıyor... Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilindeki trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 8 günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 8'inci gününde 604 trafik kazasının meydana geldiğini, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin ise yaralandığını aktardı.

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Dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 8 gününde maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 313 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8'inci günü 5 Nisan Cumartesi günü trafik ekiplerimizce 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldı."

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Yerlikaya, sürücülerden aşırı hız yapmamalarını isteyerek, "Emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #kaza #Ali Yerlikaya

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