Bakırköy'deki kuyumcuda 'sahte döviz' yakalandı
İstanbul Bakırköy’de kuyumcuda 51 adet sahte 50 dolar ve 10 adet sahte 50 Euro ele geçirildi.
Ekipler, Bakırköy’de bir kuyumcuda 'sahte döviz olduğu' ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda çanta içinde 51 adet sahte 50 dolar, 10 adet sahte 50 Euro ve 3 adet silah ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, işyeri yetkilisi M.S.A. ve işyeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. serbest bırakılırken, M.S.A. ve M.B.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
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