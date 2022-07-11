Bakırköy'deki kuyumcuda 'sahte döviz' yakalandı

İstanbul Bakırköy’de kuyumcuda 51 adet sahte 50 dolar ve 10 adet sahte 50 Euro ele geçirildi.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:15
Bakırköy'deki kuyumcuda 'sahte döviz' yakalandı
Abone Ol google-news

Ekipler, Bakırköy’de bir kuyumcuda 'sahte döviz olduğu' ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda çanta içinde 51 adet sahte 50 dolar, 10 adet sahte 50 Euro ve 3 adet silah ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, işyeri yetkilisi M.S.A. ve işyeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. serbest bırakılırken, M.S.A. ve M.B.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
 


BAKırköy döviz sahte döviz Kuyumcu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler