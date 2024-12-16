Bakırlıoğlu: Kamuda açık ihale azalıyor
CHP'li Vehbi Bakıroğlu, Kamuda açık ihalelerin yıllar geçtikçe azaldığını ve dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk on firma içindeki beş firmanın Türkiye’den olduğunu belirtti.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Pazarlık yöntemi ile yapılan ihaleler suiistimale açıktır. İhaleler denetimden uzak yöntemler ile bir avuç holdinge verilmektedir. Kamu özel işbirliği projelerine bakıyoruz, karşımıza bu firmalar çıkmakta, özelleştirmelere bakıyoruz, karşımıza aynı yüzler çıkıyor. Ancak iş vergiye gelince hiçbirini göremiyoruz” dedi.
Bakırlıoğlu verilere bakıldığında açık ihalenin asıl usul olması gerekirken yıllar içinde “pazarlık usulü” ile doğal afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda başvurulması gerek 21/b usulü ihalelerin sayısının ve tutarının arttığına dikkat çekti.
Bakırlıoğlu, 2024 yılının ilk altı ayında pazarlık usulünün yüzde 39.21’e çıktığını, açık ihale ile yapılan tutarın ise yüzde 59.5’e düştüğünü bildirdi.
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