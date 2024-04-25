Bakkal dükkanında yangın: Dairelere sıçradı!

Ankara'da 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçradı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 08:14
Bakkal dükkanında yangın: Dairelere sıçradı!
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Yangın, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı.

Binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında başlayan yangın üst katlara yayıldı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bakkal dükkanı ve bir üst katında bulunan dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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