Bal kabakları içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de 7 adet bal kabağı içerisinde zulalanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 7 adet bal kabağı içerisinde zulanlanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçesinden Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonucunda, bir minibüste yapılan adli aramada çuval içerisinde bulunan 7 adet bal kabağı içerisine zulalanmış şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetamine el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı" denildi.
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