Bal kabakları içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de 7 adet bal kabağı içerisinde zulalanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 23:38
Bal kabakları içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Abone Ol google-news

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 7 adet bal kabağı içerisinde zulanlanmış 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçesinden Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonucunda, bir minibüste yapılan adli aramada çuval içerisinde bulunan 7 adet bal kabağı içerisine zulalanmış şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Metamfetamine el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı" denildi.


hakkari Hakkari Valiliği Metamfetamin bal kabağı

İlgili Haberler

Skandal görüntülerin adresi İstanbul: Uyuşturucu merkezini böyle kurmuşlar!

Skandal görüntülerin adresi İstanbul: Uyuşturucu merkezini böyle kurmuşlar!
Uyuşturucu satan babaanne ve torunu için karar verildi

Uyuşturucu satan babaanne ve torunu için karar verildi
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunan Haberler