Skandal görüntülerin adresi İstanbul: Uyuşturucu merkezini böyle kurmuşlar!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği şüphesi üzerine adresi izlemeye aldı.

Adresin çevresinde yoğun şekilde koku oluştuğu ve gece saatlerinde içerinin loş ışıklandırma ile aydınlatıldığı tespit edildi. 23 Ekim'de adresin otoparkına giriş yapan şüpheli araçtaki E.O., M.D. ve H.C. isimli şahıslar yakalandı.

GİZLİ BÖLMEDE YETİŞTİRMİŞLER

Yapılan aramalarda bir dolap ile girişi kapatılmış gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmede yapılan aramalarda ise 460 adet büyük saksıda ekilmiş halde Hint keneviri, 39 adet bardak saksıda ekili Hint keneviri, 54 adet Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan aydınlatma sistemi, 28 adet uyuşturucu madde üretiminde kullanılan PH dengeli toprak, 1 adet oda sıcaklığı göstergesi, 2 adet klima, 3 adet havalandırma filtresi, hortumla düzeneklenmiş sulama sistemi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden E.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.D. ve H.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.