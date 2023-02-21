Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı: Hastalar tahliye edilecek

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edilince hastaların tahliyesine karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:50
Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı: Hastalar tahliye edilecek
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Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin ana binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dün Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği kentte, çevre illerden de hasta kabul edilen 35 yıllık Balcalı Hastanesi kontrol edildi.

KOLONLAR 'YORGUN' ÇIKTI

İnceleme sonucu 7 katlı ana binanın kolonlarının 'yorgun' olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi.

Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi. 


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