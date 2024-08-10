Bali'de Türk vatandaşı hastanede mahsur kaldı: 'Bilet ücretlerini Ekrem İmamoğlu karşıladı'

Bali'de kaza geçiren ve hastanede istenen yüksek ücretler nedeniyle mahsur kalan bir Türk vatandaşı ve refakatçisinin Türkiye biletini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ödediği öğrenildi. Konuya ilişkin Endonezya Büyükelçisi de açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:18
Bali'de Türk vatandaşı hastanede mahsur kaldı: 'Bilet ücretlerini Ekrem İmamoğlu karşıladı'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Endonezya'nın bir adası olan Bali'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 1 milyon TL'lik ameliyat masrafını ödeyemediği için hastanede mahsur kalan Türk vatandaşı Tuğcan Işık ile refakatçi arkadaşının uçak bileti parasını ödedi.

Trafik kazasında yaralanan Tuğcan Işık'ın geçirdiği süreci X platformunda dile getiren arkadaşı Bilge Kağan Baş, kazanın yaklaşık 1 hafta önce yaşandığını ve Endonezya'daki hastanenin ameliyat için yaklaşık 1 milyon TL ücret talep ettiğini paylaştı.

Baş ayrıca bilet ücretlerinin İmamoğlu tarafından karşılandığı haberlerinin de doğru olduğunu aktardı.

BÜYÜKELÇİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, Cuma akşam saatlerinde X platformunda yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tuğcan Işık’ın Bali’de kaza geçirerek özel bir hastanede tedavi gördüğü ancak tedavinin sürdürülmesi için yeterli maddi kaynağın olmadığı Büyükelçiliğimize ulaştığı andan itibaren hastamızın tedavisi Türkiye’ye transferini gündemimize aldık."

Yaşanan olaydan Cuma günü öğlen saatlerinde haberi olduğunu belirten Küçükcan, "Tuğcan’ın arkadaşı Bilge Kağan Baş'ı bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğini ilişkin yöntem ve seçenekleri açıkladım. Sağlık Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları'ndan yardımlarını talep ettik" diye belirtti.


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