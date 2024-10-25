Balık dolu varillerden kilolarca uyuşturucu çıktı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcu otobüsünde balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin ve 15 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda T.A., N.S. ve S.A. adlı üç zanlı gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.
Malatya İl l Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayda T.A., N.S. ve S.A. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Balık varili #uyuşturucu
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