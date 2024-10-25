Balık dolu varillerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcu otobüsünde balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin ve 15 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda T.A., N.S. ve S.A. adlı üç zanlı gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Balık dolu varillerden kilolarca uyuşturucu çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:30

Malatya İl l Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayda T.A., N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Balık varili #uyuşturucu

İlgili Haberler

Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
Bursa’da 86 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama!

Bursa’da 86 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama!
Evinde uyuşturucu ve silah bulunduran şüpheli yakalandı

Evinde uyuşturucu ve silah bulunduran şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler