Bursa’da 86 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:02

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, isimlerini belirlediği 4 kişinin, Bursa'ya fazla miktarda uyuşturucuyu iki araç ile getirip satacağı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları minibüs ve hafif ticari aracı, Bursa girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği Lizz’in de kullanıldığı operasyonda, 86 bin uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı..

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.