Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:19

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

24 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeği de destek verdi.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 191 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek kartuşu, 1 adet esrarlı sigara, 0,50 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun

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