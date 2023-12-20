Çorum'da bir kişi 'metil alkol' zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:39
Çorum'da bir kişi 'metil alkol' zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, Y.D'yi (67) Mimar Sinan 1. Cadde'deki evinde hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Y.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Y.D, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


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