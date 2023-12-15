Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edirne'de 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:05
Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Edirne İlhami Ertem Anadolu Lisesi'ndeki bazı öğrenciler, okul yakınındaki pastaneden aldıkları böreği yedikten sonra rahatsızlandı.

Öğrencilerin rahatsızlığını fark eden öğretmen ve idareciler, Acil Sağlık ekiplerini okula çağırdı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Şevval Yörükçüler, börek yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyledi.

"YÜZÜMÜZ SARARDI"

Tedavinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Yörükçüler, "Sabah börek almıştık ve hep birlikte böreği yedik. Hepimizin birlikte midesi bulanmaya başladı, yüzümüz sarardı. Ondan sonra öğretmenimiz fark etti, 'Sizi hastaneye götürelim' dedi. Hastanede serum taktılar. Şimdi daha iyiyiz." diye konuştu.


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