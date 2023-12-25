Balıkesir'de 11 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:37

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:38

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

2 araçta çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10’u İran, 1’i Afganistan uyruklu toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.

1 şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

11 kaçak göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.