Balıkesir'de 11 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:37
Balıkesir'de 11 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

2 araçta çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10’u İran, 1’i Afganistan uyruklu toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.

1 şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

11 kaçak göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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