Balıkesir'de 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 11:04
Balıkesir'de 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada Ayvalık ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 adet otomobil (ticari taksi) ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.


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