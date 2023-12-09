Balıkesir'de 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 15 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada Ayvalık ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalandı.
Operasyon kapsamında 2 adet otomobil (ticari taksi) ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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