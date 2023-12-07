Bodrum’da 8 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlaması ile gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:00
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Bodrum’da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin geçişine aracılık ettikleri suçlaması ile 2’si kadın ve 1’i Rus uyruklu erkek olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalanan 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ila 8 bin euro arasında para aldıkları iddia edildi.

Adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı. 3 Rus uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bodrum kaçak göçmen

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