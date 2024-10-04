Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:54

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bu adreslerdeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Balıkesir #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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