Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Bu adreslerdeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Balıkesir #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'