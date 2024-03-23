Balıkesir’de 38 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’de Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı bir kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:38
Balıkesir’de 38 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama gerçekleştirdi. Bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem yaptı. Ayrıca, operasyonda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.


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