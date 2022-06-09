Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 20:12
Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Topalak Mahallesi'nde, pazar günü kaybolan Ali Gezgeç'i (75) arama çalışmaları mahalle kırsalında devam etti.

Gezgeç'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince arazide bulundu. Gezgeç'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Balıkesir Bigadiç
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