Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu.
Topalak Mahallesi'nde, pazar günü kaybolan Ali Gezgeç'i (75) arama çalışmaları mahalle kırsalında devam etti.
Gezgeç'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince arazide bulundu. Gezgeç'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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