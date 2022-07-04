Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil yayaların arasına daldı!
Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde; 21 AAU 121 plakalı Citroen marka otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile birlikte kaldırımda yürüyen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ile Balıklıgöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yayalara çarptıktan sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, iddiaya göre yaralı olarak bölgeden kaçtı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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