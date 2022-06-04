Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 14:02

Balıkesir'de gece saat 01.13'de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

SÖZBİLİR UYARMIŞTI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki depremlere ilişkin, bölgede 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunduğu söyledi.