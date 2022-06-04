Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi
Balıkesir'de son 12 saatte 55 deprem kaydedildi.
Balıkesir'de gece saat 01.13'de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi.
Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı.
Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
SÖZBİLİR UYARMIŞTI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki depremlere ilişkin, bölgede 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunduğu söyledi.
Video Haberler
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
- Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
- İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- '400 milyar dolar Katar'da'
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- 'Bu akşam görevden alınabilir'
- Erdoğan geri adım atmadı