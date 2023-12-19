Balıkesir'de ambulans ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir ambulansa operasyon gerçekleştirildi. Araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:55
Balıkesir'de ambulans ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ambulansa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerinde Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı ambulansa (hasta nakil aracı) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kilo 14 gram Skunk Esrar Maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Ambulans uyuşturucu Balıkesir

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