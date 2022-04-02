02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:56

Balıkesir'de anne ve 3 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerinde yaralı olarak bulunan baba ve kızı ise tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı buldu.

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

UYUŞTURUCU VE İNTİHAR İDDİASI

Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.