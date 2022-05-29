Marmara depreminde hasar görmüştü, 23 yıl sonra yıkılıyor
İzmit’te, 17 Ağustos depreminde hasar gören ve yaklaşık 40 santim yan yattığı için eğimli duran 7 katlı binanın 'riskli yapı' kabul edilmesiyle yıkımına karar verildi. Boşaltılan binanın yıkımına başlandı.
17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen İzmit merkezinde hasarlı binalar bulunuyor. Birbirine yaslanmış bir şekilde eğimli duran binalarda riskli olmasına rağmen hala insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu binalardan 7 katlı Kınay İş Hanı için de Kocaeli Valiliği ‘riskli yapı’ kararı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kararın onaylanmasıyla tahliyesine karar verilen binanın yıkım işlemi başlatıldı.
16 hisseli binada yaşayanlar, kararın ardından evlerini boşaltırken, pencere, kapı gibi yerler sökülmeye başlandı. Önümüzdeki hafta binanın yıkım işleminin tamamlanması planlanıyor.
"HEPİMİZİ TEDİRGİN EDİYOR"
Yıllardır bu bölgede yaşadığını ve eğimli binanın kendisine tedirginlik yaşattığını ifade eden emekli öğretmen Ayhan Şekercioğlu, "Depremi yaşadık, maalesef çok fazla hasarlı bina kaldı. Bazıları hepimizi tedirgin ediyor. Bu bina da inşallah kazasız belasız yıkılır. Çok güzel bir memleketimiz var, kıymetini bilmemiz lazım. Burası neticede deprem bölgesi" dedi.
Video Haberler
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi
- Seda Sayan'dan 'Melek Mosso' açıklaması
- Valilik duyurdu: 15 gün yasak