Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 40 yaşındaki Cihan Kavak, evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Kavak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:47
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Ahatlı Mahallesi 3156 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yaşayan Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan yakınları evi kontrol etmeye gitti.

Kavak'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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