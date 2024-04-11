Balıkesir'de çaldılar, İzmir'de yakalandılar: 2 çocuk gözaltında!
Balıkesir'd, resmi plakalı kamyoneti çalıp, 180 kilometre yol yaptıkları ileri sürülen 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yakalandı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iddiaya göre, resmi plakalı kamyoneti çalan Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13), yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra İzmir'e geldi.
Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı. Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
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