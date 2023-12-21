Balıkesir'de cip ile kamyon çarpıştı: Bir aile yok oldu!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 23:20

Güncelleme: 21.12.2023 - 23:30

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bigadiç- Sındırgı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 ZF 124 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki 34 ANE 873 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Cenazeler savcılık ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.