Balıkesir'de evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:09

İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Balıkesir

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