Balıkesir'de faciadan dönüldü: Su tankeri alev alev yandı!
Balıkesir'de, İzmir çevre yolunda seyir halindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
İzmir çevre yolu Çayırhisar Mahallesi mevkisinde, Balıkesir'den İzmir yönüne seyir halindeki 45 AIT 954 plakalı su tankeri, lastik kısmından alev aldı.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Alevlerin sardığı su tankeri, kullanılamaz hale geldi.
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